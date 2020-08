Guglielmo Scilla, finita la storia d’amore con Di Lella ecco le sue dichiarazioni (Di sabato 1 agosto 2020) Guglielmo Scilla, le rivelazioni dopo la difficile decisione Guglielmo Scilla, lo youtuber ha finalmente confessato la verità. Tra lui e Luigi Di Lella tutto è arrivato al termine. I due si sono lasciati, ormai da diversi mesi, esattamente a marzo. Fino ad ora però non ne ha voluto parlare, tenendo la questione soltanto per sé. I fan c’erano arrivati, molti immaginavano le cose fossero andate in questo modo. Lo youtuber ha affermato di aver preferito vivere questa situazione in modo solitario, chiudendosi in se stesso. Ha rivelato tutto attraverso un video caricato su YouTube. Così ha raccontato che gli sono arrivati tantissimi messaggi da parte di persone che avevano capito come fossero andate le cose tra lui e Luigi. C’era da aspettarselo diventasse una ... Leggi su kontrokultura

