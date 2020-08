F1 Gp Gran Bretagna, Leclerc: “Grandissima soddisfazione, non mi aspettavo il quarto posto” (Di sabato 1 agosto 2020) “E’ una Grandissima soddisfazione quella di oggi, anche se la gara è domani e i punti si fanno domani, ma sono contento. Non mi aspettavo di partire quarto con le medie, questo ci potrà aiutare visto che siamo in difficoltà con la durata delle gomme più degli altri”. Lo ha detto Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, chiuse dal monegasco con il quarto tempo montando le gomme medie: “Secondo me il compromesso è quello giusto – aggiunge il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport – senza le gomme medie non saremmo partiti quarti in qualifica: meglio partire davanti, sarà più difficile per gli altri ... Leggi su sportface

SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - SkySportF1 : Bottas ?? Hamilton: anticipo di duello per la pole? (?? #FP3) Verstappen regge il passo, Hulk in top-10 I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Hamilton, testacoda nel giro di lancio in Q2 ?? E bandiera rossa per la ghiaia portata in pista Il LIVE ?… - pasotti_ : RT @SkySportF1: La griglia di partenza completa del #BritishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - Flo_Alpi : RT @SkySportF1: La griglia di partenza completa del #BritishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, "l'America è in una catastrofe sanitaria" | Gran Bretagna, slitta l'allentamento delle restrizioni TGCOM LIVE – Qualifiche F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2020: in palio la pole (DIRETTA)

Dopo le ultime libere della mattinata a Silverstone si torna in pista e questa volta si farà sul serio. Il Gran Premio di Gran Bretagna è pronto a dare spettacolo con la quarta sessione di qualifica s ...

Hamilton firma la pole numero 91 nel GP di Gran Bretagna

Seguono Bottas, Verstappen e Leclerc che è sotto investigazione SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Pole position per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, l ...

Dopo le ultime libere della mattinata a Silverstone si torna in pista e questa volta si farà sul serio. Il Gran Premio di Gran Bretagna è pronto a dare spettacolo con la quarta sessione di qualifica s ...Seguono Bottas, Verstappen e Leclerc che è sotto investigazione SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Pole position per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, l ...