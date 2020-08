Crema, si dà fuoco e muore mentre i passanti la filmano (Di sabato 1 agosto 2020) Crema, una donna si suicida dandosi fuoco in un campo, ma solo una persona cerca di soccorrerla mentre altri ‘spettatori’ pensano solo a filmare Crema, un dramma della disperazione diventa anche il modo per una riflessione profonda sul comportamento umano. Oggi attorno all’ora di pranzo una donna si è data fuoco e per le gravi … L'articolo Crema, si dà fuoco e muore mentre i passanti la filmano proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

