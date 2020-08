Cagliari, Giulini esonera Zenga: «Cambiamo allenatore. Di Francesco…» (Di sabato 1 agosto 2020) Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, prima della gara contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’esonero di Walter Zenga al termine della stagione. «C’è delusione. Ritrovarci oggi tredicesimi non è soddisfacente, anche se con Maran abbiamo fatto un grande girone d’andata, mentre Zenga ha fatto subito i punti per salvarci. Abbiamo ragionato se ripartire da uno di loro due, ma nelle ultime ore abbiamo scelto di ripartire con entusiasmo con un nuovo progetto, io per primo ho bisogno di entusiasmo. Di Francesco? Siete troppo curiosi. Non si è finalizzato ancora nulla. Il suo nome potrebbe essere la prima scelta. ... Leggi su calcionews24

