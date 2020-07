Uniti per Cesa, Ferrante: “Facciamo con semplicità il nostro dovere” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCesa (Ce) – “Occorre ripartire dal tessuto sociale, dai valori semplici, dalla normalità, dalla presenza, dalla condivisione”. Sono parole ricche di umanità quelle pronunciate dal candidato sindaco della lista “Uniti per Cesa”, Ernesto Ferrante, a un mese e mezzo circa dalla due giorni delle elezioni comunali. Nel 1944, Aldo Moro affermava: “Rimettiamoci tutti a fare con semplicità il nostro dovere”. Un concetto ripreso a pieno dal gruppo politico, che ha ben impressa nella mente l’idea di cosa intende essere per il popolo Cesano: “Il nostro dovere principale, in quanto attori della politica locale, è quello di ... Leggi su anteprima24

