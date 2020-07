Ultime Notizie Roma del 31-07-2020 ore 15:10 (Di venerdì 31 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano che Rino forse non Era immaginabile che la rimozione a che ora sei così presto mentre nel nostro paese continuano a morire persone per il virus è un motivo per non abbassare le difese l’ha detto il presidente Sergio Mattarella durante la cerimonia del ventaglio dove ha dato che 4 mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini altrove il rifiuto l’impossibilità di quei comportamenti ha provocato sta provocando drammatiche conseguenze il capo dello Stato ha ringraziato i paesi che hanno aiutato li sottolineando che nell’ambito dell’UE Noi italiani siamo chiamati a fare la nostra parte utilizzare le risorse nell’ambito di un programma tempestivo concreto ed efficace l’economia è il PIL italiano nel secondo trimestre ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera PIL 2020 dati Istat: Italia in recessione tecnica. Cosa succederà

PIL 2020 ultime notizie 31 luglio 2020: secondo l'Istat il Prodotto Interno Italiano registrerà nel 2020 una flessione del -14,3%, dopo aver chiuso il secondo trimestre con un -12,4% rispetto al ...

Riforma 2020, la pensione é davvero un diritto? Ultime novità oggi

Riceviamo e pubblichiamo un’interessante disamina dell’esperto Claudio Maria Perfetto relativo al tavolo di confronto tra Governo e sindacati e alle considerazioni che a seguito dell’incontro stanno e ...

