Totti pesca nella Juventus: preso il talento Hasa dall'Under16 bianconera (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA - La Roma si allena a Vinovo nel centro sportivo utilizzato dalle giovanili della Juventus, Francesco Totti pesca proprio dai bianconeri per allungare l'elenco dei nomi sotto contratto con la sua ... Leggi su corrieredellosport

Luis Hasa è un ‘piccolo’ Totti che sta giocando nell’Under 16 bianconera con ottime prestazioni e una prospettiva di crescita più che rosea. Centrocampista moderno e dinamico, indossa la ’10’ e si div ...

Francesco Totti pesca uno dei talenti della Juventus che verrà: Luis Hasa, capitano dell’Under16 bianconera, è entrato nella scuderia dell'ex bandiera della Roma (CT10 Management – IT Scouting) che da ...

