Temptation Island, il messaggio di Pamela Camassa a Filippo Bisciglia (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island, una puntata scoppiettante dove il pubblico ha visto i falò di confronto delle coppie formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane; Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro e quello di Andrea e Anna. I fan del programma hanno anche visto cosa è accaduto alle coppie un mese dopo la fine del programma, con molti colpi di scena e alcune riconferme. Il programma è stato guidato dalle mani capaci di Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma, amatissimo dal pubblico che segue il reality fin dalla sua prima edizione. Pamela Camassa scrive a Filippo Bisciglia prima di Temptation Island “… come ogni anno, ... Leggi su thesocialpost

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - sweetvbutpsycho : RT @aleferazzi: tweet di apprezzamento per filippo bisciglia perché senza di lui #TemptationIsland non sarebbe temptation island. https://t… - morena_faenza : RT @MarioManca: #TemptationIsland 2020: ecco come è andata a finire - SerieTvserie : Temptation Island è finito, Mediaset va in ferie per un mese - tvblogit : Temptation Island è finito, Mediaset va in ferie per un mese -