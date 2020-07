Super Meloni spopola sul web con la sfuriata a Conte. E ride pure lei (Di venerdì 31 luglio 2020) La sfuriata di Giorgia Meloni in Aula alla Camera mercoledì scorso è diventata virale in Rete e ha scatenato meme e ironie. Anche la diretta interessato ha riso e stilato la sua classifica. "Va bene, è vero... ieri mi sono arrabbiata parecchio. In futuro cercherò di mantenere la calma... forse. Intanto mi sono divertita moltissimo per i tanti meme nati dalla genialità della rete. Ne condivido qualcuno con voi" scrive la leader di Fratelli d'Italia su Facebook. Leggi su iltempo

