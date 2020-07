Spadafora: “Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro del calcio italiano anche in vista di un ritorno allo stadio dei tifosi a partire da settembre: “Il campionato di calcio si chiuderà con il weekend e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo aolo quando è stato possibile e non quando qualcuno ha provato a costringerci a farlo. Ora, per settembre, speriamo si riparta in tranquillità. Sull’apertura degli stadi, bisogna ancora capire come evolverà la situazione sanitaria. Le fughe in avanti di chi vuole ripartire subito e con gli stadi aperti sono fughe fuori dalla realtà, che trovano riscontro nelle decisioni ... Leggi su alfredopedulla

omarbauomy1 : Una settimana fa il ministro spadafora ha detto che a settembre sarebbero tornati i tifosi adesso dice che non è n… - siamo_la_Roma : ?? Torna a parlare #Spadafora ? Il ministro dello Sport ?? Sul tema del ritorno dei tifosi allo stadio #ASRoma - marinabeccuti : Spadafora: 'Per aprire gli stadi siamo ancora in alto mare' - Torinogranatait : Spadafora: 'Per aprire gli stadi siamo ancora in alto mare' - Salvato95551627 : RT @napolista: Zampa: “Tamponi ogni 7 giorni? La Figc formuli la proposta, siamo pronti a discuterne” A Radio Punto Nuovo: “Il Ministro Spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora “Siamo Coronavirus: Conte, 'si valuteranno condizioni per campionato di calcio' Affaritaliani.it