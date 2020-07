Sanità: è scontro tra Cgil e direzione ambientale di Salerno (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La direzione Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno ha deciso di interrompere le relazioni sindacali agendo di imperio, negando il confronto alle organizzazioni sindacali e alla RSU. A renderlo noto la Fp Cgil che riferisce di un incontro ieri sul regolamento degli incarichi di funzione. Per il sindacato una riunione importante per la definizione di regole e misure atte alla valorizzazione del personale, elemento per la Funzione Pubblica Cgil da perseguire appunto con una più larga condivisione possibile. Ma, durante l’incontro di ieri, la direzione ha deciso di interrompere la discussione e approvare il regolamento in assenza del numero legale, con la condivisione di una sola sigla ... Leggi su anteprima24

