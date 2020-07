Piazza Affari in rally fa meglio del resto d’Europa (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – La Borsa milanese fa meglio dei principali listini europei, che mantengono buoni guadagni, dopo la seduta negativa di ieri. Giornata densa di dati macro e risultati trimestrali. Confermata una pesante contrazione del PIL dell’Eurozona e delle principali economie europee, fra cui l’Italia. Dati non sempre in linea con le attese. Occhi puntati anche sui risultati di varie Blue Chips. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%. Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,73%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e performance modesta per Parigi, che mostra un ... Leggi su quifinanza

