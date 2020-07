"Non siamo amici. Non ho neppure...". Prego? Monica Setta, rivelazione sconcertante su Timperi (con cui conduce in Rai) (Di venerdì 31 luglio 2020) Tutta la schiettezza di Monica Setta, che si racconta in un'intervista al settimanale Vero. Per la prossima stagione è stata riconfermata da Stefano Coletta alla conduzione di Unomattina in famiglia, il programma di Rai 1 che conduce in tandem con Tiberio Timperi. E parlando al rotocalco proprio di Timperi, con candore la Setta rivela: "A differenza di altre coppie della tv, io e Tiberio non siamo diventati amici... Non ho neppure il suo numero di cellulare né ci seguiamo sui social", rivela. Incredibile, ma vero: conducono insieme ma non hanno neppure il numero di telefono. Ma anche se i due non sono diventati amici, la coppia funziona, è amata dal pubblico. Non a caso sono stati ... Leggi su liberoquotidiano

Capezzone : Con rispetto. Presidente #Mattarella, dovrebbe ricordarsi di rappresentare pure gli italiani che: -non condividono… - Pontifex_it : #SantIgnazio ci insegni l’umiltà: l’umiltà che ci rende consapevoli che non siamo noi a costruire il Regno di Dio,… - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - albertigiovanni : RT @CriticaScient: OPEN di Mentana attacca senza averlo letto un nuovo libro sul COVID19 e lo fa spargendo bufale. La risposta dell'editore… - Lunadargento5 : RT @sgwenn80: @risolutoretermi @amata_giulia @Lunadargento5 @SecondaLa @AxiaFel @4everAnnina Non ti è mai capitato? Può capitare...cosa su… -