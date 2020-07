Napoli, non sopporta l’attesa al pronto soccorso: donna aggredisce il medico a colpi di mozzarella (Di venerdì 31 luglio 2020) Poche attenzioni al marito e tempi di attesa troppo lunghi, così una donna sbotta e lancia a un medico una vaschetta di mozzarelle. Il fatto è accaduto nella zona orientale di Napoli, all’Ospedale del Mare di Ponticelli, nella serata di ieri, 30 luglio. L’autrice del gesto si era recata in ospedale per accompagnare il marito ma si è spazientita per le poche attenzioni riservate al consorte e per i tempi di attesa troppo lunghi della struttura. La sua rabbia si è quindi riversata su una dottoressa di turno, che ha prima aggredito verbalmente a suon di insulti per poi lanciarle addosso la prima cosa che le è passata sotto mano, ovvero una vaschetta di mozzarelle. La dottoressa non ha riportato ferite mentre la signora si è presto allontanata dalla struttura. Ora i carabinieri di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ripercorriamo la storia della migliore stagione della squadra partenopea che grazie a giocatori di qualità capitananti dal genio di Maradona vinse Scudetto e Coppa Italia. Uno dei valori più important ...

A Napoli una dottoressa è stata aggredita a colpi ... Una donna indispettita dai tempi di attesa, a suo parere, troppo lunghi, non ci ha visto più e ha lanciato contro la dottoressa un ...

A Napoli una dottoressa è stata aggredita a colpi ... Una donna indispettita dai tempi di attesa, a suo parere, troppo lunghi, non ci ha visto più e ha lanciato contro la dottoressa un ...