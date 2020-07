L’integratore lattoferrina non blocca il Covid-19: tanta disinformazione dal servizio del TG3 Lazio (Di venerdì 31 luglio 2020) Da circa una settimana a questa parte il nuovo filone seguito dai no vax incalliti si concentra sull’integratore lattoferrina, il cui potenziale lo porterebbe addirittura a bloccare il Covid-19. Un filone se vogliamo parallelo a quello del negazionista che ha infettato tutta la famiglia, come raccontato pochi giorni fa, e che dopo il servizio mandato in onda a luglio dal TG3 Lazio richiede necessariamente un approfondimento. Come avviene da mesi, infatti, la disinformazione a scopo “di propaganda” è dilagante. Ma soprattutto pericolosa, dando per certi dati che ancora non si possono considerare tali. La verità sull’integratore lattoferrina che non blocca il Covid-19 Tutto nasce, come accennato, da ... Leggi su bufale

