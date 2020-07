Le nomination degli MTV VMA 2020 con Lady Gaga e Ariana Grande in testa (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono state annunciate le nomination degli MTV VMA 2020. In vetta con 9 nomination ciascuna ci sono due delle artiste internazionali più apprezzate del momento: Lady Gaga e Ariana Grande. In nomination anche la loro collaborazione: il singolo Rain On Me ha ottenuto due nomination, rispettivamente nelle categorie miglior video e migliore canzone dell’anno Alle spalle di Lady Gaga e Ariana Grande ci sono The Weeknd e Billie Eilish, rispettivamente con sei nomination ciascuno. La nuova edizione degli MTV VMA si terrà il 30 agosto a New York, in diretta mondiale dal Barclays Center e vede tra gli ... Leggi su optimagazine

