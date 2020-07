Designazioni arbitrali serie A, le scelte per le sfide del 31 luglio (Di venerdì 31 luglio 2020) : Atalanta Inter verrà diretta da Giacomelli, Juve Roma a Rocchi La C.A.N. A ha diramato i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le cinque gare valide per la 19ª giornata di ritorno del Campionato di serie A 2019/20 in programma sabato 1 agosto. BRESCIA – SAMPDORIA Sabato 01/08 h. 18.00 FABBRI RASPOLLINI – SACCENTI IV: ABBATTISTA VAR: GIUA AVAR: VALERIANI ATALANTA – INTER Sabato 01/08 h. 20.45 GIACOMELLI PERETTI – BINDONI IV: DOVERI VAR: NASCA AVAR: MONDIN JUVENTUS – ROMA Sabato 01/08 h. 20.45 ROCCHI SCHENONE – PAGANESSI IV: ORSATO VAR: BANTI AVAR: MELI MILAN – CAGLIARI Sabato 01/08 h. 20.45 SERRA GORI – CANGIANO IV: PAIRETTO VAR: MANGANIELLO AVAR: GALETTO NAPOLI – LAZIO Sabato 01/08 h. 20.45 CALVARESE BACCINI – VECCHI IV: ... Leggi su calcionews24

s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #SerieA, designati gli #arbitri per le gare di domani - Pall_Gonfiato : #SerieA, designati gli #arbitri per le gare di domani - Mediagol : #SerieA, 38ª giornata: designazioni arbitrali per le gare dell’1 agosto, Juventus-Roma… - Mediagol : #SerieA, 38ª giornata: designazioni arbitrali per le gare dell'1 agosto, Juventus-Roma... - Mediagol : #SerieB, designazioni arbitrali 19ª giornata di ritorno: Trapani-Crotone a Ros, Frosinone-Pisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Designazioni arbitrali Designazioni arbitrali Serie A 37^ giornata: Valeri per Inter-Napoli. Cagliari-Juve a Ghersini FantaMaster Designazioni arbitrali serie A, le scelte per le sfide del 31 luglio

: Atalanta Inter verrà diretta da Giacomelli, Juve Roma a Rocchi La C.A.N. A ha diramato i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le ...

Serie A, arbitri sabato 38a giornata: Atalanta-Inter a Giacomelli, Rocchi chiude con Juventus-Roma

L’Aia ha reso noto le designazioni arbitrali per quanto riguarda i match del sabato della trentottesima e ultima giornata di Serie A. Sarà una serata di addii coi tre big match che sono affidati agli ...

: Atalanta Inter verrà diretta da Giacomelli, Juve Roma a Rocchi La C.A.N. A ha diramato i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le ...L’Aia ha reso noto le designazioni arbitrali per quanto riguarda i match del sabato della trentottesima e ultima giornata di Serie A. Sarà una serata di addii coi tre big match che sono affidati agli ...