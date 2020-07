Dal supporto telefonico all'Unità di strada, centinaia di interventi a luglio a sostegno di anziani e soggetti fragili (Di venerdì 31 luglio 2020) supporto telefonico per gli anziani, consegne a domicilio di beni di prima necessità e medicinali, Pronto Intervento sociale e Unità di strada attiva negli orari serali. Proseguiranno fino al 15 ... Leggi su baritoday

CaFoscari : Una #gondola degli anni 70, acquistata dal CRC anni fa, è stata restaurata dall'Ateneo con il supporto del CUS Vene… - mattucel : RT @CesareOrtis: BUONE NOTIZIE:-12,4% rispetto al trim precedente...-17 anno su anno...nonostante nessun supporto per prestiti da #Banche,#… - capitan_miki : @ThinkingGreeks wikipedia: In finanza, ed in particolare in analisi tecnica, si definisce breakout la situazione in… - GualcoGabriella : @ritadallachiesa @GiorgiaMeloni Io sono una donna e supporto la Meloni quando dal suo banchetto urla 'pesce fresco'… - baritoday : Dal supporto telefonico all'Unità di strada, centinaia di interventi a luglio a sostegno di anziani e soggetti frag… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal supporto Dal supporto telefonico all'Unità di strada, centinaia di interventi a luglio a sostegno di anziani e soggetti fragili BariToday Dal carbone alla logistica. Di Majo incontra il Ministro De Micheli

Ho altresì nuovamente rimarcato che è necessario un adeguato supporto sia da parte del MIT che della Regione ... in virtù dell’imminente phase out dal carbone, stanno rischiando il posto di lavoro.

Riprende l'esposizione del Maestro Spiniello al Castello della Leonessa di Montemiletto

A partire da domenica 2 agosto, a Montemiletto (AV), sarà possibile visitare nuovamente, presso il Castello della Leonessa, la retrospettiva "La favola del re e della regina albero" del maestro Giovan ...

Ho altresì nuovamente rimarcato che è necessario un adeguato supporto sia da parte del MIT che della Regione ... in virtù dell’imminente phase out dal carbone, stanno rischiando il posto di lavoro.A partire da domenica 2 agosto, a Montemiletto (AV), sarà possibile visitare nuovamente, presso il Castello della Leonessa, la retrospettiva "La favola del re e della regina albero" del maestro Giovan ...