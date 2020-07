CorSport: Manolas sta bene, verso la convocazione con la Lazio (Di venerdì 31 luglio 2020) In vista dell’appuntamento con la Lazio, il Napoli recupera Maksimovic, ma potrebbe farcela anche Manolas. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Kostas il greco, fuori con l’Inter per un’infrazione costale, sta talmente meglio che la sua convocazione è diventata molto possibile”. Il recupero dei due giocatori diventa fondamentale in chiave Champions. Nel caso dell’infortunio subito dal greco è la gestione del dolore a fare la differenza, spiega il quotidiano sportivo. “In questi casi è la gestione del dolore a fare la differenza, e dunque la sopportazione personale, ma ieri Kostas ha lanciato segnali talmente confortanti che potrebbe rientrare già con la Lazio”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

