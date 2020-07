Atletica, nel week-end va in scena il Triveneto Meeting: in gara anche Marcell Jacobs e Alessia Trost (Di venerdì 31 luglio 2020) Quante stelle a Trieste. Quanti azzurri e quanti big mondiali in un evento dal sapore realmente internazionale. In diretta sabato pomeriggio su Atletica.tv dalle 18.40 il 13° Triveneto Meeting annuncia un cast azzurro di primissima fascia con i vari Jacobs, Bogliolo, Fabbri, Vallortigara, Trost, Bongiorni, Siragusa, Randazzo, ma anche presenze mondiali di livello altissimo, a partire dal campione olimpico e primatista del mondo dei 400 Wayde Van Niekerk che ha scelto Trieste per le prime gare fuori dal Sudafrica dalla finale iridata del 2017 a Londra, e poi la pattuglia britannica composta dalla campionessa del mondo dell’eptathlon Katarina Johnson-Thompson (nei 100hs), dalle mezzofondiste ... Leggi su sportfair

atleticaitalia : #atletica lanci, multiple, alto: tutto il weekend ???? sabato Daisy Osakue nel disco e Sara Fantini nel martello a… - azzurridigloria : ?????AMSTERDAM 1928: LE DONNE DELL'ATLETICA AI GIOCHI OLIMPICI????? 290 donne parteciparono ai Giochi olimpici di Ams… - webshakeit : L’atletica calabrese riparte di slancio nel primo test targato Fidal – FOTO - citynowit : L’atletica calabrese riparte di slancio nel primo test targato Fidal - FOTO - mariobianchi18 : Il #31luglio 1928 #BettyRobinson è la prima donna a vincere l'oro olimpico sui 100 m. piani ad Amsterdam. A 16 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica nel Atletica, la fine dell'incubo di Van Niekerk: "Ho ricominciato dalla paura" la Repubblica Miu Miu dedica una capsule a Wonder woman

Miu Miu lancia una serie di T-shirt dedicate a Wonder woman. La maison celebra la storia dell’eroina di casa Comics. Wonder woman, alias principessa Diana di Themyscira, come narra il mito, è stata mo ...

Osimhen è il secondo nigeriano della storia del Napoli! Il primo? Un "bidone" mai in campo

Victor Osimhen è il secondo nigeriano della storia del Napoli, il primo? Un "bidone" che non scese mai in campo. Gaetano Brunetti Calciomercato 31 LUG 2020 ORE 16:35 Victor Osimhen sarà il secondo nig ...

Miu Miu lancia una serie di T-shirt dedicate a Wonder woman. La maison celebra la storia dell’eroina di casa Comics. Wonder woman, alias principessa Diana di Themyscira, come narra il mito, è stata mo ...Victor Osimhen è il secondo nigeriano della storia del Napoli, il primo? Un "bidone" che non scese mai in campo. Gaetano Brunetti Calciomercato 31 LUG 2020 ORE 16:35 Victor Osimhen sarà il secondo nig ...