Sull’Adriatico dal 31 luglio scatta il fermo pesca (Di giovedì 30 luglio 2020) Stop al pesce fresco a tavola per l’avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo l’Adriatico Stop al pesce fresco a tavola per l’avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo l’Adriatico. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca in occasione dell’avvio del provvedimento che dal 31 luglio… L'articolo Sull’Adriatico dal 31 luglio scatta il fermo pesca Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SistemaMuseo : RT @mod_temporali: #Musica #Mostre Dopo aver fatto tappa a Bologna, arriva sull’Adriatico la mostra “NOI. Non erano solo canzonette”. Organ… - venezia_56 : RT @venipedia: È l'anno 846 e i pirati narentani (dal fiume Narènta, Bosnia-Erzegovina/Croazia) si spingono fino a Caorle e la saccheggiano… - gallian_c : RT @venipedia: È l'anno 846 e i pirati narentani (dal fiume Narènta, Bosnia-Erzegovina/Croazia) si spingono fino a Caorle e la saccheggiano… - LediMarton : RT @venipedia: È l'anno 846 e i pirati narentani (dal fiume Narènta, Bosnia-Erzegovina/Croazia) si spingono fino a Caorle e la saccheggiano… - SoraviaMario : RT @venipedia: È l'anno 846 e i pirati narentani (dal fiume Narènta, Bosnia-Erzegovina/Croazia) si spingono fino a Caorle e la saccheggiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sull’Adriatico dal L’ombra del Papeete sull’election day estivo La Repubblica