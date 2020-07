Strage di Corinaldo, condannata la banda dello spray: ma scoppia la rabbia dei parenti delle vittime per le pene (Di giovedì 30 luglio 2020) Sentenza della Strage di Corinaldo: condannati i sei della banda dello spray, responsabile delle morti alla discoteca Lanterna Azzurra di Senigallia. È arrivata poco dopo le 14.40 la sentenza del ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - Corriere : Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per la banda dello spray. La rabbia dei familiari: «Giustizia a metà» - FilippoCarmigna : Corinaldo, tutti condannati gli imputati della banda dello spray. Dai 10 ai 12 anni per la strage i… - Quot_Molise : Strage di Corinaldo, per gli imputati condanne da 10 a 12 anni di carcere | - SecchiElias : #RT @notiziae: Strage di #Corinaldo: condannati gli indagati, pene tra 10 e 12 anni. -