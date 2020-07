Salvini dice che vuole andare a processo a testa alta: ma allora perché poi ogni volta scappa? (Di giovedì 30 luglio 2020) “Ringrazio chi mi manda a processo, perché mi fa un regalo: ci vado a testa alta e con la schiena dritta”: anche oggi durante il suo intervento in Senato il segretario della Lega Matteo Salvini è tornato a dire che non vede l’ora di andare a processo per Open Arms. Lo fa abitualmente perché a parole adora fare lo sbruffone probabilmente perché ritiene che così la sua audience sia più felice. Il dato di fatto però è che Salvini poi alla prova dei fatti tende a fuggire dai processi. Salvini dice che vuole andare a processo a testa alta. Ma allora perché poi ... Leggi su nextquotidiano

NicolaPorro : ?? #Conte inorridiva per i pieni poteri a #Salvini, però ora se li tiene stretti. Incassa la #proroga dell'emergenza… - chedisagio : Quando Salvini dice: 'io la mascherina non la metto' non sta rivendicando una libertà per sé. Sta mettendo in peri… - VittorioSgarbi : «Il rischio — dice il filosofo Bernard-Henri Levy — è che usciamo da questa crisi sanitaria con una epidemia di stu… - riktroiani : Mirabelli (PD) dice che a decidere se #Salvini sia innocente o colpevole, in uno stato democratico, debba essere la… - Clem62172897 : RT @MartaEcca: 'Ho fatto il mio dovere', dice #Salvini. Fiero di quel 'sequestro plurimo di persona aggravato'. Oltre 100 le persone tenut… -