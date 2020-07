Processo Corinaldo, per i 6 giovinastri che hanno provocato la strage pene ridotte dai 10 ai 12 anni (Di giovedì 30 luglio 2020) Presa la parola, la procuratrice capo Monica Garulli ha commentato: “La procura della Repubblica prende atto della decisione del giudice e si riserva di valutare le motivazioni della sentenza quando saranno depositate – mi sembra doveroso sottolineare come grazie all’impegno e agli investigatori ci sia stata una celere risposta da parte delle Istituzioni dello Stato. La sentenza è infatti intervenuta a un anno e mezzo di distanza dai fatti”. Dunque nell’ambito del Processo per la strage di Corjnaldo, dove diverse persone rimasero uccise e ferite, letteralmente ‘schiacciate’, fuggendo da una discoteca di Corinaldo – nelle Marche – all’interno della quale dei balordi avevano spruzzato un forte spray urticante. Le pene per i 6 ... Leggi su italiasera

MarilenaPiccin1 : RT @frankiehinrgmc: Per il processo alla banda che ha spacciato un magazzino agricolo per discoteca ci vorrà ancora un po’... #Corinaldo ht… - frankiehinrgmc : Per il processo alla banda che ha spacciato un magazzino agricolo per discoteca ci vorrà ancora un po’... #Corinaldo - italiaserait : Processo Corinaldo, per i 6 giovinastri che hanno provocato la strage pene ridotte dai 10 ai 12 anni - NewsMondo1 : Strage di Corinaldo, condannata la banda dello spray - peterkama : Il processo per Corinaldo Tutti condannati per la strage in discoteca: da 10 ai 12 anni alla banda dello spray -