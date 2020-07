Pioli e Maldini hanno convinto Ibrahimovic: Zlatan rimane al Mlan con un ingaggio che supererà i 4 milioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Zlatan Ibahimovic resterà al Milan: lo vuole lo svedese, che si trova a meraviglia con il tecnico Pioli e che è anche legato al direttore sportivo Paolo Maldini. Pioli e Maldini sanno che in rossonero l'attaccante è sempre più leader. I dieci gol stagionali fanno schizzare in alto le sue quotazioni, però la cosa più importante è l'influenza sul resto della squadra. Del contratto, scrive la Gazzetta dello Sport, si parlerà nei prossimi giorni, non c'è una data, le parti potrebbero anche incontrarsi dopo l'ultima partita di campionato. Ma l'accordo è stato trovato: la base per l'ingaggio è di quattro milioni di euro netti (Zlatan ne ha ... Leggi su liberoquotidiano

