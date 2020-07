Open Arms, il Senato autorizza il processo a Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini andrà a processo per il caso Open Arms. A stabilirlo l’Aula del Senato con 149 voti a favore dell’autorizzazione, 141 invece i contrari. Un astenuto. Erano 291 i votanti.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

L’Aula di Palazzo Madama ha autorizzato con 149 voti il giudizio per il segretario della Lega che attacca: «Lo rifarei e lo rifarò, vado avanti a testa alta» L'Aula del Senato ha autorizzato il proces ...Gianluigi Paragone, nel giorno del voto per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open Arms, dà la sua visione dei fatti. Non a caso il leader di Italexit (suo nuovo ...