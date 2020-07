Occhiali da sole e lenti a contatto, i consigli per l’estate degli esperti di Aimo (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – Il sole restituisce molti benefici al nostro organismo, ma talvolta può rivelarsi pericoloso. Si pensa giustamente a proteggere la pelle con filtri solari diversi, ma gli occhi invece sono protetti adeguatamente? Esposizioni prolungate al sole, tanto al mare quanto in montagna, senza protezioni, possono provocare alcuni disturbi che a lungo andare diventano cofattori per patologie molto più severe rispetto alla congiuntivite da raggi solari che è comunque da evitare. E per coloro che hanno difetti di vista, meglio optare d’estate per un occhiale graduato oppure usare le lenti a contatto? A rispondere alle domande gli esperti di Aimo-Associazione italiana medici oculisti. Leggi su dire

