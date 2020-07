Netflix e Mediapro: accordo in Francia su calcio, film e documentari (Di giovedì 30 luglio 2020) Netflix ha stretto un accordo con Mediapro che offrirà ai fan di calcio, cinema e serie TV un nuovo pacchetto dal prossimo mese. Netflix ha stretto un accordo con Mediapro che offrirà ai fan di calcio, cinema e serie TV un nuovo pacchetto dal prossimo mese. Dal 17 agosto, infatti, sarà disponibile - solo in Francia - un'offerta che include un abbonamento a TELEFOOT, piattaforma che propone le partite di Champions e Europa League, e un abbonamento alla versione standard (accesso HD su due schermi simultaneamente) di Netflix, al prezzo di 29,90 euro al mese (tariffa che attualmente corrisponde al solo abbonamento a TELEFOOT). Questa la dichiarazione di Maria Ferreras e Laurent Uguen, rispettivamente ... Leggi su movieplayer

