Microsoft Flight Simulator aggiungerà il supporto alla VR dopo il lancio (Di giovedì 30 luglio 2020) Il supporto alla VR, una delle funzionalità più richieste per l'imminente Microsoft Flight Simulator, è stato confermato e sarà lanciato insieme all'headset Reverb G2 di HP entro la fine dell'anno.Mentre il supporto alla VR non sarà esclusivo dell'headset, farà la sua prima apparizione sul dispositivo di HP prima di essere distribuito su altri headset. "Inizieremo con loro", ha detto a Eurogamer.net Jorg Neumann, boss di Flight Simulator. "C'è un po 'di lavoro extra da fare per alcuni degli altri. Voglio dire, lo porteremo su tutti i dispositivi - tutti quelli comuni. Ci vorranno solo alcuni mesi in più."Il supporto alla VR sarà un ... Leggi su eurogamer

