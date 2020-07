Lecce-Parma: probabili formazioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Lecce-Parma è uno dei match in programma per la 38esima ed ultima giornata di campionato. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.45 di domenica 2 agosto. La partita avrà luogo allo stadio Via del Mare in Lecce. Lecce:ultima chiamata per la salvezza E’ l’ultima possibilità per il Lecce di agguantare la salvezza. I pugliesi sono ad un solo punto dal Genoa che nell’ultimo turno ha subito una goleada da parte del Sassuolo. Vittorioso il Lecce nella trasferta di Udine con le reti di Mancosu e Lapadula. Quest’ultimi sono i più in forma della squadra con la punta ex Milan che ha trovato la via del gol per ben tre volte nelle ultime tre. Leccesi che hanno come unico risultato la vittoria; in caso di ... Leggi su sport.periodicodaily

Squadre spremute, sempre più stanche; squadre che si allungano spaventosamente nei secondi tempi. E’ il fisiologico frutto di questo campionato tritatutto, ripreso dopo l’emergenza coronavirus in pien ...

Ci vorranno altri novanta minuti di passione e di “sofferenza” (è bene scriverlo tra virgolette in questo periodo…) per i tifosi di Lecce e Genoa, ancora in (b)ilico tra la permanenza nella massima se ...

Squadre spremute, sempre più stanche; squadre che si allungano spaventosamente nei secondi tempi. E' il fisiologico frutto di questo campionato tritatutto, ripreso dopo l'emergenza coronavirus in pien ...