Juventus, il sostituto di Bernardeschi arriva dal Barcellona (Di giovedì 30 luglio 2020) La Juventus sta iniziando a cercare un sostituto per Federico Bernardeschi. L'esterno ex Fiorentina non ha mai convinto del tutto, e nella prossima sessione di mercato potrebbe lasciare i bianconeri.LA DELUSIONEcaption id="attachment 555805" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionarrivato nell'estate del 2017 per 40 milioni di euro dalla Fiorentina, Bernardeschi non è riuscito a lasciare un segno nel corso delle ultime stagioni a Torino. L'esterno offensivo da quando è iniziata la sua avventura alla Juventus in 106 presenze è andato a segno 10 volte, realizzando 14 assist. La società di Agnelli adesso sta pensando di cedere l'ala, nel tentativo di trovare un nuovo profilo che possa integrarsi in maniera migliore col ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sostituto Calciomercato Juventus – Ora basta, pesante addio: già scelto il sostituto! Juvenews.eu L'indiscrezione dalla Spagna: la Juve è vicina all'accordo per Jimenez

La Juventus, sempre alla ricerca di una prima punta che possa ... è confermato dal fatto che il Wolverhampton ha già pronto il suo sostituto. Si tratta di Paulinho, attaccante portoghese del Braga.

Calciomercato Juventus: Dembele dal Barcellona?

Per il calciomercato spunta il nome di Ousmane Dembele, il giocatore di proprietà del Barcellona viene accostato alla Juventus, il punto della situazione sui bianconeri e sull’ala francese. La sesta s ...

