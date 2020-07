Juve, presentata la nuova maglia: righe verticali pennellate e intarsi oro (Di giovedì 30 luglio 2020) Nove scudetti consecutivi, roba da artisti. Così la Juventus pennella la nuova maglia. Nel video postato oggi dal club sui social per presentare la casacca ufficiale della prossima stagione, la prima ... Leggi su gazzetta

salvione : Juve, presentata la nuova maglia con Dybala 'versione muratore' - sportli26181512 : Juve, presentata la nuova maglia: più bianco, righe verticali pennellate e intarsi oro: Juve, presentata la nuova m… - Gazzetta_it : #Juve, presentata la nuova maglia: più bianco, righe verticali pennellate e intarsi oro - martinazeta : RT @SkySport: Juve, presentata la nuova maglia bianconera della stagione 2020-21 - SkySport : Juve, presentata la nuova maglia bianconera della stagione 2020-21 -

Presentate le nuove maglie delle squadre di Serie A per la stagione 2020-21. Mentre le prime maglie rispecchiano più o meno il classico stile di ogni singola squadra, le seconde e le terze… Prendiamo ...Oggi adidas ha svelato la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21. Rappresentando lo spirito di una squadra in continua evoluzione ma che rispetta le sue tradizioni, la nuova mag ...