Il Cavaliere Oscuro: Warner Bros. voleva l’origin story di Joker (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Cavaliere Oscuro è di certo una tra i migliori cinecomic. Lo sceneggiatore David S. Goyer – durante un panel al San Diego Comic-con@Home – ha parlato proprio della pellicola diretta da Christopher Nolan. Il nome di questo incontro è stato The Art of Adapting Comics to the Screen. Secondo lo sceneggiatore, Warner Bros. avrebbe inizialmente chiesto a lui e a Nolan di raccontare nel film Il Cavaliere Oscuro la storia delle origini di Joker.embedhttps://www.youtube.com/watch?v=Hg15UXVh72U/embedRegista e sceneggiatore però non furono d’accordo con questa ipotesi, preferendo che l’origine del nemico di Batman non venisse raccontata in questo lungometraggio. I due sostenevano infatti che parte del successo sarebbe stato ... Leggi su optimagazine

