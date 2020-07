I tre camerieri in quarantena nel ristorante del sorrentino dove i clienti hanno fornito dati falsi (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Mattino torna oggi sulla vicenda, raccontata nei giorni scorsi dal presidente della Regione, dei clienti del ristorante della penisola di Sorrento che hanno fornito dati falsi e sono attualmente irrintracciabili. In quel ristorante a metà luglio sono passati, per un’escursione, i giovani romani provenienti dal Cilento e poi diretti a Capri, alcuni dei quali tornando nella Capitale sono stati trovati positivi al coronavirus. Il quotidiano scrive che lunedì sera è giunta conferma che tre camerieri del ristorante «Lo Scoglio» di Marina del Cantone, a Massa Lubrense, che ha ospitato il gruppo il 17 luglio, sono «positivi asintomatici». Erano ... Leggi su nextquotidiano

Sono state ore di grande confusione, di molta apprensione e anche di rabbia. Ma finalmente comincia a diventare più chiaro il quadro che negli ultimi giorni ha fatto scattare l'allarme Covid in Costie ...

Focolaio in pizzeria, un nuovo caso positivo

C'è un secondo cameriere positivo nel focolaio di Covid-19 che ha fatto scattare la chiusura di una pizzeria alla periferia della città, nonché la messa in quarantena della famiglia del primo dipenden ...

