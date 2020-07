Gambe storte e cellulite: Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni e le altre fanno "outing" - (Di giovedì 30 luglio 2020) Novella Toloni Prosegue sui social la "battaglia" delle vip per mettersi a nudo con i propri difetti. Dopo Aurora Ramazzotti anche Alessia Marcuzzi, la Ferragni e molte altre hanno messo in piazza i loro difetti In un mondo, quello del web, sempre più apparenza e artificio ci volevano le vip a mettere in mostra i loro difetti per provare a smuovere le acque. Come se tutte si fossero messe d'accordo per promuovere lo stesso messaggio di body positive: siamo come siamo e dobbiamo andarne fiere anche (e soprattutto) sui social network. Così, alla spicciolata, una dopo l'altra Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e le altre hanno deciso di vuotare il sacco, parlando apertamente dei loro difetti ... Leggi su ilgiornale

SmorfiaDigitale : Alessia Marcuzzi: le sue gambe storte sono un messaggio per tutte le donne - squopellediluna : @Ferula18 Usanza che è andata avanti per secoli, pure io venni fasciata da nonna perché ' così non le vengono la gambe storte' - ciculatin : @Filomen30847137 Dopo oltre quarantanni di buon servizio nella P. A. non sarebbe il caso di passare la mano?! Consi… - AngeloRalf66 : @FcInterNewsit dichiarazioni tipo. l'asino dice alla rana hai le gambe storte - Poiana46 : @stopcensurainfo Li faccia passare attraverso le forche caudine delle gambe storte del fratello. -