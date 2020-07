Decreto agosto: stop ai licenziamenti. Ma non a tutti. Cig: proroga per 9 settimane (Di giovedì 30 luglio 2020) La misura non vale nei casi di cessazione dell'attività di impresa e nei casi di fallimento. Previste anche norme specifiche per gli appalti. Aumenta anche l'assegno per gli invalidi civili totali: i 516 euro scatterranno a partire dai 18 anni e non più dai 60. La norma è retroattiva dal 20 luglio Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Nel prossimo decreto di agosto indicheremo risorse molto significative per finanziare un piano straordin… - ilfoglio_it : I dati Istat sul lavoro confermano la recessione. Servono riforme, ma nel decreto agosto c'è poco. Abolire quota 10… - Agenzia_Ansa : Decreto agosto, verso lo stop dei pagamenti delle cartelle fino a fine anno #ANSA - xabier2013 : RT @ilfoglio_it: I dati Istat sul lavoro confermano la recessione. Servono riforme, ma nel decreto agosto c'è poco. Abolire quota 100 e red… - FirenzePost : Decreto agosto: stop ai licenziamenti. Ma non a tutti. Cig: proroga per 9 settimane -