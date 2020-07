De Laurentiis show: “Niente vacanze per i politici, dove li hanno presi questi geni del CTS?” E si arrabbia con la Uefa (Di giovedì 30 luglio 2020) Come sempre a ruota libero il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro ha parlato ai giornalistI prima di entrare nell’hotel a Milan in cui è in programma l’Assemblea di Lega Serie A. Numerosi gli argomenti trattati, dalla folle ripresa il 12 settembre alla riapertura degli stadi passando ai limiti (a detta sua) del Comitato Tecnico Scientifico. Queste le sue parole. IL COMITATO – “Ribadisco, il prossimo campionato non può iniziare il 12 settembre, ma innanzitutto dobbiamo sapere se si riaprono o no gli stadi, se si continua a fare finta di nulla. Secondo me non ci dovrebbero essere le vacanze per i politici questa estate. Poi abbiamo questi geni del comitato (scientifico, ndr), non so dove ... Leggi su calcioweb.eu

