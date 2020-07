De Laurentiis: “Non si può giocare a Barcellona. Tra qualche giorno il tweet per Osimhen” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’assemblea di Lega, soffermandosi sulla gara di Champions League contro il Barcellona: “Gravina mi ha sempre detto: è una follia partire il 12 settembre. Ci sono le partenze alla fine di agosto per le nazionali e poi ci sono cinque società impegnate in Europa chissà fino a quando. Poi dobbiamo dare almeno dieci giorni di riposo ai calciatori e poi, appunto, le nazionali. E allora quando facciamo il ritiro? Il problema è che gli impiegati devono fare gli impiegati e gli imprenditori gli imprenditori. La politica se non pensa all’economia, farà sempre acqua. Gli stadi si riaprono o continuiamo a fare finta di nulla? I politici non dovrebbero andare in vacanza. Abbiamo questi geni ... Leggi su alfredopedulla

