Cosenza – Juve Stabia: pronostico e proabili formazioni (Di giovedì 30 luglio 2020) La 38a giornata della Serie B vedrà andare in scena il match Cosenza – Juve Stabia. Il 31/07 il Cosenza vorrà portare a casa il risultato. Questo perché Cosenza – Juve Stabia sarà una gara sul filo del rasoio. La squadra di casa non può più mettersi di perdere. Nel caso k i gialloblu vincessero si porterebbero a quota 44 punti, un punto in più del Cosenza fermo a 43, attualmente al 17esimo posto. Posizione che vale la salvezza diretta e quindi lo scontro Play-out. Sicuramente un traguardo che tutte le squadre di bassa classifica puntano. Non si prospetta sicuramente una gara facile. Due compagini sullo stesso livello che si affronteranno nellapartita più decisiva dell’anno. La ... Leggi su sport.periodicodaily

