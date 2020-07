Corinaldo, tutti condannati per la strage in discoteca (Di giovedì 30 luglio 2020) Arrivano le condanne per la banda dello spray, i sei ragazzi che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, scatenarono il panico alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), causando sei morti e quasi duecento feriti. Ugo Di Puorto e Raffaele Mormone sono stati condannati a dodici anni e quattro mesi, Andrea Cavallari a undici anni e sei mesi, Moez Akari a dieci anni e due mesi, Souhaib Haddada a dieci anni e undici mesi e Badr … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

