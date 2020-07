Caputo supera i 20 gol in campionato: Del Piero paga la scommessa (Di giovedì 30 luglio 2020) Altra stagione super per Ciccio Caputo: superati i 20 gol in campionato. Alex Del Piero dall’America ricorda la scommessa: “Sto già preparando la cena” Una scommessa vinta. No, non riguarda soltanto quella vinta dal Sassuolo quando ha deciso di acquistare Ciccio Caputo dall’Empoli ma la scommessa che l’attaccante neroverde è riuscito a vincere con Alex Del Piero. “Se fai 20 gol in campionato, ci conosciamo e ti offro una cena“, le parole di Pinturicchio a Caputo durante la pandemia. Il centravanti pugliese ha pensato di fare meglio: con la doppietta siglata al Genoa nel 5-0 del suo Sassuolo, è arrivato a quota 21 in ... Leggi su zon

E non solo solamente due goal che gli fanno superare quota 20 goal, ma sono anche due reti che lo porteranno a cenare con Alessandro Del Piero, suo idolo. L’ex calciatore della Juventus aveva infatti ...

