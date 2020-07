“Atom Heart Mother”, concerto tributo ai Pink Floyd a Udine e Lignano (Di giovedì 30 luglio 2020) A gran richiesta c’è una doppia data per il concerto tributo ai cinquant’anni dello storico album dei Pink Floyd Atom Heart Mother, pietra miliare del rock, tra progressive, psichedelia e space. Dopo la prima di Udine in programma domenica 2 agosto in Piazza del Castello alle ore 21.30 per “Udinestate” (prenotazione obbligatoria attraverso il sito o i punti vendita vivaticket), mercoledì 5 agosto la nutrita compagine di eccellenti musicisti che compongono il progetto sarà all’Arena di Lignano Sabbiadoro, per “Notti in Arena” con inizio sempre alle ore 21.30. Per la prenotazione, anche qui necessaria, interviene in questo caso l’applicazione Eilo, praticissima da usare e scaricabile ... Leggi su udine20

