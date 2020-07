Aggredisce e picchia la madre: 31enne arrestato. La donna finisce in ospedale (Di giovedì 30 luglio 2020) E' stato arrestato dopo aver aggredito e picchiato la madre , prima in strada e poi a casa. I fatti sono accaduti a Nettuno nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 giugno, e hanno visto protagonista un ... Leggi su latinatoday

ilfaroonline : Nettuno, aggredisce e picchia la madre in strada: arrestato figlio violento - digitaliano : A #roma la #polizia ti picchia e aggredisce senza motivo. Portate i vostri figli lontano dall'Italia, non ci sono… - baritoday : Ai domiciliari, aggredisce e picchia i familiari durante una lite: pregiudicato finisce in carcere… - EcoAltoMolise : Aggredisce un giovane, poi picchia gli agenti: nigeriano in manette - CorriereCitta : Roma, paura sull’autobus: picchia e aggredisce l’autista, arrestato 27enne -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce picchia Nettuno, aggredisce e picchia la madre in strada: arrestato figlio violento IlFaroOnline.it Un ex Fiorentina la fa grossa: picchia una giovane e lei lo denuncia

Secondo quanto riportato sui social da una giovane ragazza fiorentina e confermato dal suo avvocato Francesco di Luciano, Diakhate avrebbe aggredito la ventenne con un pugno in pieno volto. Questo il ...

Picchia la madre e la manda in ospedale: Carabinieri di Anzio arrestano figlio violento

L’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, aveva appena aggredito con violenza sua madre, picchiandola selvaggiamente per futili motivi – dapprima in strada, alla presenza di testimoni, e poi in casa – ...

Secondo quanto riportato sui social da una giovane ragazza fiorentina e confermato dal suo avvocato Francesco di Luciano, Diakhate avrebbe aggredito la ventenne con un pugno in pieno volto. Questo il ...L’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, aveva appena aggredito con violenza sua madre, picchiandola selvaggiamente per futili motivi – dapprima in strada, alla presenza di testimoni, e poi in casa – ...