Afghanistan, 17 morti per un’autobomba a Pul-e-Alam (Di giovedì 30 luglio 2020) Afghanistan, 17 morti e 40 feriti per un’autobomba a Pul-e-Alam. Solo due giorni fa però i talebani avevano annunciato una tregua Afghanistan, è di almeno 17 morti e 40 feriti il primo bilancio provvisorio di un attentato nelle ultime ore nell’est del Paese. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Interni afghano, citato da Tolo … L'articolo Afghanistan, 17 morti per un’autobomba a Pul-e-Alam proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

