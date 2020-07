A Hong Kong pro-democrazia esclusi da elezioni, anche Joshua Wong (Di giovedì 30 luglio 2020) Numerosi attivisti pro-demcrazia di Hong Kong, tra cui il leader del movimento degli ombrelli Joshua Wong, sono stati esclusi dalle liste elettorali per il voto legislativo di settembre, mentre il governo potrebbe decidere di rinviare la consultazione fino al prossimo anno a causa del coronavirus.Le candidature invalidate sono dodici: clamorosa l'esclusione di Wong, che nel 2014 guidò la protesta degli studenti, ma tra gli esclusi ci sono anche rappresentati dei partiti pro-democrazia tradzionali e giovani attivisti che si sono fatti le ossa con le proteste dell'anno scorso. Su Twitter Wong ha accusato il governo di Pechino di dimostrare "totale indifferenza verso la volontà" dei cittadini ... Leggi su ilfogliettone

