Visite ed esami, è ancora caos. Centralini in tilt e attese infinite (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sportelli Cup al rallentatore, è partito quello del Galliera ma si sono bloccate le farmacie. L’assessore Viale: «I disagi sono reali, stanziati 5 milioni per le attività ambulatoriali» Leggi su ilsecoloxix

Implementare il percorso nascita regionale attraverso modalità digitali integrate, aggiornare il sistema “hAPPyMamma” e integrare l’offerta di corsi di accompagnamento alla nascita online. Sono questi ...

Tempi delle visite: l’Ausl ricorre ai privati

Dopo l’emergenza Covid-19, l’attività sanitaria a tutti i livelli è stata radicalmente cambiata e si pone, più pressante che mai, il problema delle liste d’attesa. Per le prestazioni di specialistica ...

