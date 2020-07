Udinese-Lecce: Lapadula trova il gol del 2-1 e alimenta le speranze salvezza dei pugliesi (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Lecce trova il gol del 2-1 a 8′ dalla fine e ritorna in corsa per una salvezza che avrebbe del clamoroso. Rimonta completata da parte degli uomini di Liverani, che hanno risposto al vantaggio dell’Udinese firmato Samir prima con Mancosu su rigore e poi con Lapadula. L’assedio dei pugliesi ha dato i suoi frutti, con Barak bravo a servire Lapadula quasi a tu per tu con il portiere. Decimo gol in campionato per l’attaccante ex Milan e Pescara, che alimenta le speranze di salvezza del Lecce. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface

