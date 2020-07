Tumore del fegato, Ismett Palermo in prima linea grazie al trapianto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – L’Ismett di Palermo in prima linea per la cura del Tumore del fegato. I medici hanno deciso per il trapianto, dopo un trattamento neoadiuvante per ridurre il volume del Tumore, su una donna di Catania affetta da colangiocarcinoma, un Tumore del fegato che riguarda le vie biliari, che non poteva essere sottoposta alla resezione chirurgica.Un approccio terapeutico non convenzionale che ha garantito alla paziente di tornare ad una buona qualità della vita. “La paziente – sottolinea il professore Salvatore Gruttadauria, direttore del Dipartimento per la cura e lo studio delle patologie addominali e dei trapianti addominali di Ismett ... Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : “Un esame del sangue per riconoscere 5 forme di tumore in anticipo di 4 anni”: i risultati della ricerca dell’unive… - repubblica : Diagnosi precoce, testato esame del sangue che individua il tumore 4 anni prima che si manifesti [di TIZIANA MORICO… - filippopax : Ismett, paziente con tumore del fegato salvata grazie a un trapianto - zazoomblog : Tumore del fegato Ismett Palermo in prima linea grazie al trapianto - #Tumore #fegato #Ismett #Palermo - CorriereCitta : Tumore del fegato, Ismett Palermo in prima linea grazie al trapianto -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore del Tumore del fegato, Ismett Palermo in prima linea grazie al trapianto La Voce di Mantova Sanità, il Policlinico aumenta l’offerta diagnostica con un’indagine specifica per il tumore prostatico

Genova. All’ospedale Policlinico San Martino è disponibile, da luglio, una tecnica diagnostica in grado di identificare precocemente e con grande accuratezza il tumore alla prostata e le sue ripetizio ...

Malattie rare, scoperta al Bambino Gesù una nuova sindrome: ha colpito 7 bambini nel mondo

E' stata individuata una nuova, rarissima, sindrome del neurosviluppo causata dalla mutazione di un gene denominato MAPK1, riscontrata ad oggi solo in 7 bambini nel mondo. La patologia fa parte delle ...

Genova. All’ospedale Policlinico San Martino è disponibile, da luglio, una tecnica diagnostica in grado di identificare precocemente e con grande accuratezza il tumore alla prostata e le sue ripetizio ...E' stata individuata una nuova, rarissima, sindrome del neurosviluppo causata dalla mutazione di un gene denominato MAPK1, riscontrata ad oggi solo in 7 bambini nel mondo. La patologia fa parte delle ...