Traffico Roma del 29-07-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto così per Traffico intenso sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo in direzione di Roma code a tratti anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia si rallenta anche in carreggiata esterna in prossimità dell'uscita per la A24 incolonnamenti per Traffico sulla via Ardeatina tra il raccordo via di torricola in direzione da intenso il Traffico sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione di Roma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

