Temptation Island Vip anticipazioni | I fratelli Rodriguez pronti a mettersi in gioco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le anticipazioni di Temptation Island Vip svelano che uno dei fratelli Rodriguez potrebbe decidere di mettersi in gioco. Ecco i dettagli. Temptation Island sta per finire, ma una nuova edizione vip ci attende a settembre. La curiosità sulle coppie che parteciperanno è tanta e iniziano ad uscire le prime indiscrezioni sui possibili partecipanti. Oggi parliamo … L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni I fratelli Rodriguez pronti a mettersi in gioco proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

itsxel3 : RT @TemptationITA: Vi aspettiamo DOMANI in prima serata su Canale 5 per la PUNTATA FINALE: le coppie si rincontreranno al falò di confronto… - zazoomblog : Temptation Island Vip 2020 nel cast ci sarà uno dei fratelli Rodriguez? - #Temptation #Island #fratelli… - 42ardnassela : RT @robertatalia_: Pietro di #temptationisland papà pancino o solo stronzo? - IsaeChia : #LauraChiatti rivela quali sono le storie che più l’hanno appassionata nell’ultima edizione di ‘#TemptationIsland’… - QuiMediaset_it : RT @TemptationITA: Vi aspettiamo DOMANI in prima serata su Canale 5 per la PUNTATA FINALE: le coppie si rincontreranno al falò di confronto… -